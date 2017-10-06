Курсантів, які отруїлися в їдальні військового ліцею в Одесі, випишуть з лікарні

Сьогодні з Одеської міської інфекційної клінічної лікарні виписують 20 курсантів військово-морського ліцею, яких госпіталізували через харчове отруєння. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Одеської мерії.

"Стан здоров’я всіх 20 ліцеїстів покращився. Вони отримали відповідне лікування. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує. Сьогодні курсантів планують виписати з Одеської міської інфекційної клінічної лікарні", -зазначили в Департаменті охорони здоров’я.

В Одеському міському управлінні Держпродспоживслужби повідомили, що очікують на результати експертизи їжі, яку вживали напередодні ліцеїсти, аби з’ясувати, що саме стало причиною отруєння.

Зазначимо, 20 ліцеїстів із діагнозом гостра кишкова інфекція потрапили до лікарні 2 жовтня. Варто зазначити, що свого харчоблоку в ліцеї немає – туди привозять страви, приготовані кухарями Військової академії.