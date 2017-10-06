Кияни пікетували Голосіївську РДА через неякісні комунальні послуги

5 жовтня громада Голосіївського району пікетувала Голосіївську РДА у зв’язку з системним невиконанням ЖЕКами та адміністрацією району своїх обов’язків у сфері житлово-комунального господарства. Участь в акції взяли сотні людей з різних мікрорайонів Голосієва. Зі сміттям і бійкою люди намагалися прорватися до голови адміністрації району, щоб поскаржитися на роботу своїх ЖЕКів.

"Із 17 позицій, що входять в квартплату, виконувалася тільки одна в повному обсязі. Наша вимога - щоб всю житлово-комунальну гілку району повністю звільнили", - говорить організатор акції, голова ГО «Центр захисту прав громади Голосієва» Арсеній Пушкаренко, повідомляє kiev.segodnya.ua.

"Учасники мітингу прийняли резолюцію, що виражає бездіяльность керівників житлово-комунальної сфери району та вимагали покарати винних. Але керівники Голосіївської РДА не тільки не захотіли вийти до учасників мітингу, але й з допомогою поліції не дали можливості учасникам мітингу передати їх законні вимоги керівництву району. Чиновники заховалися у своїх кабінетах, щоб уникнути відповідальності перед Голосіївською громадою за роздерибанені мільйони комунальних платежів. Обурені мешканці Києва у відповідь засипали опалим листям, що не прибрається в їхніх дворах тижнями, площу перед районною адміністрацією", - повідомляється на сторінці протестувальників у Facebook.

"Приводом для акції протесту стало підвищення з 1 липня квартплати у місті Києві вдвічі. Проте за цей час якість послуг не тільки не покращилася, але й погіршилася! Люди масово скаржаться на незадовільну роботу ЖЕКів та вимагають перерахунку квартплати, складаючи акти-претензії. Проте начальники ЖЕКів та адміністрація району весь цей час не реагували на скарги голосіївців. На жаль, делегати від громади не змогли передати після мітингу вимоги адміністрації району. Тому наступна акція протесту відбудеться під Київрадою з вимогою притягнути до відповідальності не тільки чиновників, що відповідають за сферу ЖКГ але й голову Голосіївської РДА!", - повідомляється у заяві голови «Центру захисту прав громади Голосієва» Арсенія Пушкаренка.

Нагадаємо, перед тим ініціаторів цієї акції проти підвищення тарифів ЖКГ у Києві побили.