Київрада ініціювала створення зоополіції

У четвер, 5 жовтня, Київрада запропонувала внести зміни в закон про Національну поліцію, доповнивши його пунктом про створення зоополіції.

77 депутатів Київської міської ради підтримали відповідне звернення до Верховної Ради,повідомила прес-служба Київради.

Зазначимо, наразі можливість створення такої окремої структури, як зоополіція, не передбачена законодавством України і вимагає регламентації нормативно-правовими актами України.

"З метою захисту домашніх і безпритульних тварин від жорстокого поводження і попередження нападів агресивних тварин на людей, як раз і необхідно створити зоополіцію. Зазначу, що відповідне рішення підготовлено у відповідь на електронну петицію, яка пропонувала створити окрему службу, яка буде захищати тварин", — пояснив автор рішення, депутат Київради Костянтин Яловий.