Microsoft вмонтує у Word перекладач тексту

Microsoft нарешті додає вбудовану функцію перекладу у Word. Компанія представила нову функцію перекладача у Word для Windows, яка дістала назву Word Translator.

Про це повідомляє Hitechnews.

"Microsoft планує перенести Word Translator у Word на Mac у найближчий час, а підтримка Android і iOS, швидше за все, прийде пізніше", - йдеться у публікації.

Перекладач Word працює на службі перекладача Microsoft. Він дозволяє переводити повний текстовий документа або вибір слів, фраз і пропозицій з однієї мови на іншу декількома клацаннями миші.

На даний час функція підтримує в загальній кількості 60 мов, але переклади на 11 мов засновані на технології "нейронної трансляції" Microsoft.

За даними компанії, переклади цих 11 мов будуть набагато краще за якістю і швидкістю. На даний момент Microsoft Translator використовує нейронні мережі для перекладу на арабську, китайську, англійську, французьку, німецьку, італійськуй, японську, португальську, російську та іспанську мови, але компанія з часом додаватиме підтримку для більшої кількості мов.