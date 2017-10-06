Муженко заявив, що при силовому варіанті повернення Донбасу будуть великі жертви

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що в разі силового варіанту вирішення конфлікту на Донбасі втрати серед особового складу Збройних сил України складуть близько 12 тисяч осіб.

"За розрахунками Генштабу, десятиденна військова операція із застосуванням авіації може стати причиною втрат особового складу в 10-12 тисяч людей", - заявив Муженко.

Він також зазначив, що через ескалацію втрати серед мирного населення Донбасу будуть в чотири рази більшими, ніж у військових, передає Ліга.