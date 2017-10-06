На кордоні з Польщею та в Ужгороді прикордонники затримали чергових нелегалів

На українсько-польському кордоні прикордонники відділу «Шегині» затримали громадянина Туреччини, який намагався незаконно дістатися закордону. Затримання відбулось у межах спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017», під час якої прикордонники Мостиського загону затримують нелегальних мігрантів, повідомляє прес-центр ДПСУ.

Втікача затримали вже під час подолання ним прикордонних інженерних загороджувальних споруд. Охоронці кордону з’ясували, що до України чоловік прибув легально – літаком, при собі мав паспорт громадянина Туреччини, 1980 р.н., однак до Польщі він вирішив діставатися без прикордонного контролю.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України громадянин постане перед судом.

До речі, ще один незаконний мігрант був затриманий вчора в Ужгороді. Йому не вдалося навіть наблизитися до кордону. Дільничний інспектор прикордонної служби виявив потенційного порушника ще на залізничному вокзалі. Відтак, громадянин Монголії без документів замість мандрівки до країн ЄС нині обживає своє місце у пункті тимчасового тримання. Стосовно нього складено протокол за ст.204-1 КУпАП.