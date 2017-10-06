На Львівщині внаслідок буревію знеструмлено 292 населені пункти

Шквальний вітер швидкістю до 22 м/с, місцями – до 25 м/с, про котрий напередодні попереджали синоптики, добряче побешкетував у Львівській області – повалив дерева, які пошкодили автомобілі та зупинили рух на деяких дорогах, також пообривав лінії електропередачі.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, через пошкодження в електромережах та спрацювання автоматики захисту без світла залишилися 292 населені пункти (183 повністю та 109 частково) у шістнадцяти районах області. До відновлення енергопостачання залучено 24 бригади «Львівобленерго» у складі 140 осіб та 31 одиниці техніки.

Відновлювальні роботи тривають. Для ліквідації наслідків залучені енергетики, ДСНС, комунальники, патрульна поліція.

Не оминув буревій і обласного центру. Згідно з повідомленням департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, через шквальний вітер в місті впало 33 дерева, найбільше – у Залізничному районі (19). У Нацполіції повідомляють принаймні про 8 випадків пошкодження приватних автівок.

Сьогодні, 6 жовтня, на території області також очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 19-24 м/с.

Львів'ян застерігають оминати обірвані електричні дроти, просять за можливості не ходити і не стояти під деревами, а ще – оминати рекламні конструкції.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото із соцмереж.