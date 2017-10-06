На Полтавщині з'явиться стела пам'яті героїв АТО

У Карлівці 14 жовтня – в День захисника України – відкриють стелу загиблим воїнам АТО – жителям Карлівського району, повідомляють Новини Полтавщини.

З цією ініціативою виступив екс-комбат добровольчого батальйону “Луганськ-1”, а нині народний депутат України Артем Вітко. Допомогти створити такий пам’ятник патріотам-землякам його попросили побратими загиблих карловчан.

"Цей монумент присвячений бійцям Дмитру Барвін і Миколі Демиденко, що служили в 92-й механізованій бригаді поруч з моїм батальйоном і героїчно загиблих під Щастям",- пояснив нардеп.