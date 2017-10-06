На референдумі в Каталонії "за" незалежність проголосували 90,18%

На референдумі в Каталонії понад 90% її жителів виступили за незалежність автономії від Іспанії.

Такими є дані остаточного підрахунку голосів, оприлюднені на сайті регіонального уряду Каталонії.

При цьому, явка на референдум склала 43% виборців.

За незалежність проголосували 2 044 038 мешканців регіону, або 90,18%.

За те, щоб Каталонія лишалася у складі Іспанії проголосували 177 547 громадян, або 7,83%.

Найнижчою підтримка незалежності виявилася в Барселоні – 87,8%.

Нагадаємо, що Конституційний суд заборонив парламенту Каталонії розглядати питання про незалежність регіону.