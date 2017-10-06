На шахті "Білозерська" під завалами опинилися троє гірників

Сьогодні, 6 жовтня, на шахті «Білозерська», яка входить до ДХК «Добропільвугілля», у м. Білозерське Донецької області стався обвал породи. Внаслідок обвалу постраждали троє шахтарів. Про це "Дню" повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

У завалі опинилося троє гірників, на щастя, усі вони живі і з ними є зв'язок.

Згідно плану ліквідації аварії до рятування долучені Гірнично-рятувальна служба. ДП "Добропіллявугілля" вживає всі необхідні заходи для визволення шахтарів з пастки.