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Нобелівську премію миру отримав Міжнародний рух за заборону ядерної зброї

6 жовтня, 2017 - 13:05
Голова Нобелівського комітету Берит Рейсс-Андерсен / фото Reuters

Нобелівську премію миру присудили Міжнародный кампанії за скасування ядерної зброї (Ican).

Голова Нобелівського комітету Берит Рейсс-Андерсен сказала, що це пов'язано з «новаторськими зусиллями групи щодо досягнення угоди про заборону» ядерної зброї, повідомляє BBC

«Ми живемо в світі, де ризик використання ядерної зброї більший, ніж протягом тривалого часу до цього», - продовжила вона, навівши приклад Північної Кореї.

Пані Рейсс-Андерсен закликала держави, що володіють ядерною зброєю, почати переговори про поступове знищення зброї.

Нагадаємо, нобелівську премію з літератури отримав Кадзуо Ісігуро.

Джерело: BBC
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