Нобелівську премію миру отримав Міжнародний рух за заборону ядерної зброї

Нобелівську премію миру присудили Міжнародный кампанії за скасування ядерної зброї (Ican).

Голова Нобелівського комітету Берит Рейсс-Андерсен сказала, що це пов'язано з «новаторськими зусиллями групи щодо досягнення угоди про заборону» ядерної зброї, повідомляє BBC.

«Ми живемо в світі, де ризик використання ядерної зброї більший, ніж протягом тривалого часу до цього», - продовжила вона, навівши приклад Північної Кореї.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize

