Парубій підписав закон про пенсійну реформу

6 жовтня, 2017 - 20:19
Спікер ВР підписав законопроект №6614 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".
Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.
«Гарні новини з Верховної Ради. Щойно спікер Андрій Парубій підписав законопроект, який дає старт пенсійній реформі», - йдеться у повідомленні.
Також дані про підписання закону спікером ВР та направлення його на підпис Президенту містяться у картці законопроекту на сайті ВР.
Гарні новини з Верховної Ради. Щойно спікер @Андрій Парубій підписав законопроект, який дає старт пенсійній реформі. pic.twitter.com/TFPpnlGfvM
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 6, 2017
Джерело: День