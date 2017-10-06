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Сергій Єфремов, український громадсько-політичний і державний діяч

Парубій підписав закон про пенсійну реформу

6 жовтня, 2017 - 20:19
Фото з архіву "Дня"

Спікер ВР підписав законопроект №6614  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

«Гарні новини з Верховної Ради. Щойно спікер Андрій Парубій підписав законопроект, який дає старт пенсійній реформі», - йдеться у повідомленні.

Також дані про підписання закону спікером ВР та направлення його на підпис Президенту містяться у картці законопроекту на сайті ВР.

Джерело: День
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