Парубій підписав закон про пенсійну реформу

Спікер ВР підписав законопроект №6614 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Twitter.

«Гарні новини з Верховної Ради. Щойно спікер Андрій Парубій підписав законопроект, який дає старт пенсійній реформі», - йдеться у повідомленні.

Також дані про підписання закону спікером ВР та направлення його на підпис Президенту містяться у картці законопроекту на сайті ВР.