Під час розмінувальних робіт у Калинівці вилучили більше 1 200 вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

На складі боєприпасів в Калинівці Вінницької області виявили і вилучили більше 1 200 вибухонебезпечних предметів під час проведення робіт з розмінування після вибуху, передає з посиланням на прес-службу ДСНС України УНН.

Так, станом на 7 год. 6 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається...проводиться очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 5–ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

"Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 19,689 тис. га території, виявлено та вилучено 1 тис. 276 вибухонебезпечних предметів," - йдеться в повідомленні.

Крім того, досі залишається закритим рух повітряного транспорту в радіусі 5 км від м. Калинівка.

Нагадаємо, вчора у Калинівці ще відбувалася поодинока детонація боєприпасів.