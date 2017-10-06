Після звернення антипіратської організації кіберполіція закрила онлайн-кінотеатр

Працівники Департаменту кіберполіції припинили діяльність Інтернет-ресурсу "tovideo.net". За допомогою цього ресурсу здійснювалась незаконна трансляція та ретрансляція аудіовізуальних творів, повідомляють на сайті Департаменту.

"Працівники відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій...припинили роботу онлайн-кінотеатру "tovideo.net", який здійснював свою діяльність протягом останніх двох років," - повідомили в департаменті кіберполіції.

За зверненням представників "Української антипіратської асоціації" поліцейські провели відповідну перевірку та встановили: Інтернет-ресурс без відповідних документів та дозволів правовласників, здійснював трансляцію та ретрансляцію аудіо та відео творів.

Згодом, за місцем проживання системного адміністратора цього сайту працівники кіберполіції провели санкціонований обшук. Крім того, обшук проводився в офісному приміщенні дата-центру, де знаходилось серверне обладнання, що підтримувало роботу Інтернет-ресурсу.

"За результатом, вилучено комп’ютерну техніку та серверне обладнання, які зараз направлені на експертизу. Після проведення результатів цієї експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозри, особам, що здійснювали адміністрування цього інтернет-ресурсу," - повідомили в прес-службі.

За час роботи онлайн-кінотеатру правовласникам було завдано збитків в особливо великому розмірі.

Поліція за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ст. 176 (порушення авторських і суміжних прав) Кримінального кодексу України.