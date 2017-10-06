Поліція відновила розслідування справи про крадіжку з Кабміну картин Глущенка

Про зникнення з Кабінету Міністрів двох картин українського художника Миколи Глущенка стало відомо ще у 2011 році. Сьогодні поліція відновила розслідування справи про тодішню крадіжку, повідомляє "Радіо Свобода".

Мова йде про картини "Село біля річки" і "Дніпровські далі", які зникли з Кабміну після того, як Національний художній музей передав їх туди на тимчасове експонування.

Слідчий, якому передали справу, заявив, що поки не до кінця вивчив всі матеріали справи, зазначивши, що вже має припущення про те, хто міг бути причетний до крадіжки.

За даними ЗМІ, востаннє Мінкульт оновлював реєстр зниклих творів у 2015 році. З нього можна дізнатися, що у 1990-х і 2000-х роках були викрадені сотні старовинних культурних цінностей: картини художників Глущенка, Караваджо, Примаченко, монети, скульптури. Однак цей реєстр далеко неповний.