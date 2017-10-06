Поліція з’ясувала, хто розмалював консульство України в Ряшеві

Фото особи, яку зафіксували під час перегляду відеомоніторингових файлів, опублікувала поліція Підкарпатського воєводства Польщі. Нещодавно ця особа здійснила акт вандалізму — розмалювала червоною фарбою почесне консульство України в Ряшеві.

Оприлюднене фото має допомогти польським правоохоронцям затримати зловмисника, інформує поліція Підкарпатського воєводства

“Ми оприлюднюємо фото зловмисника. Осіб, хто бачив чи впізнають на фото чоловіка, просимо сконтактуватися з відділом по боротьбі з футбольним хуліганством міської комендатури поліції в Ряшеві”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцева поліція під наглядом районної прокуратури міста з'ясовує обставини справи щодо відкритих закликів до ненависті на національному грунті, передає Укрінформ.

Як інформувало агентство, невідомий вандал 30 вересня написав польською мовою на будинку почесного консульства: "Україна - ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", біля герба України намалювали шибеницю і напис Raus (нім. мовою "геть"), свастику і напис російською "нет".

Посольство України в Польщі направило дипломатичну ноту МЗС Польщі з цього приводу і попросило польську владу взяти під охорону всі консульські установи України в РП.