Рада попередньо підтримала закон Порошенка щодо Донбасу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу, повідомляє Еспресо.TV.

За відповідне рішення проголосувало 233 народних депутати.

Зазначимо, що це голосування відбувалося на тлі сутичок коло трибуни Верховної Ради, яку заблокувала частина депутатів через закони про реінтеграцію Донбасу.

Згідно з текстом проекту закону, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.

"Відзначаючи, що Російська Федерація ініціювала, організовувала та підтримувала терористичну діяльність в Україні, здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин її території, застосовуючи регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил", – йдеться в документі.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що цим проектом закону буде також визначений правовий режим територій окремих районів Донецької та Луганської областей, на яких не діють органи влади України, як тимчасово окупованих територій.

"Положення законопроекту дають змогу підвищити ефективність реалізації заходів забезпечення національної безпеки і оборони на територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у пояснювальній записці.

При цьому із закону мали вилучили всі пункти, через які вчора було заблоковано парламентську трибуну. Це, зокрема, ч. 1 статті 7 законопроекту.

У ст. 7 законопроекту йдеться про забезпечення в межах міжнародно визнаного кордону України пріоритетності виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року з метою створення умов для політичного врегулювання.