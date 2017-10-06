Родині, чия хата згоріла під час вибухів на калинівськаму арсеналі, купують новий будинок

"День" писав про те, що через пряме влучання снаряду без житла залишилося подружжя Ковальчуків, яке мешкає у селі Павлівка Калинівського району. Їхній будинок на вулиці Миру згорів на попіл. Пенсіонери змушені були тулитися по сусідах і жити на "подачках" від небайдужих людей. Глава уряду Володимир Гройсман, перебуваючи на Вінниччині 29 вересня, особисто пообіцяв пенсіонерам, що їхню хату відбудують. Сьогодні ж секретар Павлівської сільської ради Інна Довгополюк повідомила, що відбудувати будинок складно, а тому стареньким запропонували переїхати в новий будинок, який придбають за державні кошти. І вони погодилися.

"Під час нещодавньої сесії сесія сільської ради було ухвалене рішення про придбання будинку для родини погорільців Ковальчуків. Зараз ми готуємо документи на отримання коштів. Процес пішов, – переконує Інна Довгопалюк. – Ковальчуки вже підібрали собі будинок. Він розташований на тій самій вулиці, де вони жили раніше. Наразі фахівці здійснюють оцінку житла і готують документ будівлі-продажу будинку".

Будинок для пенсіонерів придбають за рахунок субвенції, яку виділив уряд на ліквідацію наслідків від НС на військовому арсеналі поблизу с. Калинівка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора