"Самопоміч" виключила Веселову з фракції за голосування про особливий статус Донбасу

Фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу народного депутата Наталю Веселову.

Про це повідомляється на сайті партії "Об'єднання Самопоміч".

"Підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію всупереч позиції фракції", - наголошують у партії.

Там пояснили, що Веселова в п'ятницю проголосувала в Раді за законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, про продовження дії особливого статусу Донбасу.

"Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи. Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат", - йдеться в повідомленні.