Всяка диктатура вільного слова не терпить.
Сергій Єфремов, український громадсько-політичний і державний діяч

"Самопоміч" виключила Веселову з фракції за голосування про особливий статус Донбасу

6 жовтня, 2017 - 13:47
Фото з facebook.com/veselovanataliia

Фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу народного депутата Наталю Веселову.

Про це повідомляється на сайті партії "Об'єднання Самопоміч".

"Підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію всупереч позиції фракції", - наголошують у партії.

Там пояснили, що Веселова в п'ятницю проголосувала в Раді за законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, про продовження дії особливого статусу Донбасу.

"Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи. Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат", - йдеться в повідомленні.

 
    
Джерело: День
          
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      

 









Новини партнерів 

Loading...