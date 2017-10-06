Сьогодні у Луцьку розпочинається міжнародний поетичний фестиваль Meridian Lutsk

Він триватиме три дні на 14 локаціях, прийме 30 учасників з восьми країн. Волинь та її центр – сучасне проєвропейське місто Луцьк – увібрала в себе дух і філософію всіх тих національностей, які творили її тисячолітню історію. З Луцьком та Волинню пов’язана творчість Юзефа Крашевського, Юліуша Словацького, Габріели Запольської, Олени Пчілки, Лесі Українки, Костя Шишка, Юрка Покальчука, Леся Танюка, Оксани Забужко та інших.

Організатори назвали 5 ТОП-подій фестивалю. Це вистава «Монодії в червоному» від театру-студії «Гармидер». Народжена в Карпатах та підготована спеціально до фестивалю Meridian Lutsk, вистава представить письменників, у творчості яких час від часу з’являвся Луцьк. Це творці різних країн, різних національностей та найрізноманітніших доль. Усіх об’єднує епоха, вимушені переміщення, багатомовність, боротьба з режимом та інші перипетії, пов’язані з часом великих змін. Це – презентація поетичної збірки Юрія Іздрика «Папіроси» (25 віршів без фільтра – добірка найновіших віршів автора), презентація збірки Маріанни Кіяновської «Бабин Яр. Голосами».

На Meridian Lutsk приїде найуспішніша українська письменниця Оксана Забужко, яка презентуватиме у Луцьку свою поезію. Відбудеться на фестивалі презентація роману Сергія Жадана «Інтернат». У центрі роману – найактуальніше на сьогодні питання для українців: на чиєму ми боці? І визначатися доводиться не тільки тим, повз чий дім проходить лінія фронту. Визначаються всі, і вибирають: боротися за Україну чи опускати руки?

Організаторами цієї цікавої літературної імпрези, подібного в Луцьку ще не було, є : мистецьке об'єднання «Стендаль», департамент культури Луцької міської ради, Роман Бондарук. Партнери: Волинська обласна рада, Генеральне консульство Республіки Польща в Україні, «Ідейл», «Кромберг енд Шуберт Україна», Волинська обласна друкарня.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк