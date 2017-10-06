Тимчасовим головою ПАРЄ став Роджер Гейл

Обов'язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи буде виконувати старший віце-президент ПАРЄ Роджер Гейл.

Про це йдеться в офіційній заяві ПАРЄ.

"Після його відставки, старший віце-президент Асамблеї, сер Роджер Гейл, автоматично стає виконуючим обов'язки президента. У відповідності з правилами ПАРЄ він буде діяти до обрання нового голови на наступній сесії Асамблеї", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент ПАРЄ Педро Аграмунт добровільно подав у відставку.

"Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, який в цьому році літав в Сирію до Ассаду на російському урядовому літаку, тільки добровільно подав у відставку. Вирішив не чекати фінального голосування в Асамблеї з його відсторонення від посади, заплановане на понеділок. Послався на стан здоров'я. Вітаю всіх причетних, це наша спільна перемога", - повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.