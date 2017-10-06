У Львові фінішував проект #ПісніВійни

Як і було обіцяно на старті проекту, 26 травня 2016 року, до Дня Покрови – Дня захисника України 2017-го побачив світ альбом сучасної фронтової пісні #ПісніВійни. Про це «Дню» розповіла ініціаторка й втілювача проекту журналістка Галина Гузьо. І додала, що вже за тиждень, до 14 жовтня, перший в Україні альбом сучасної фронтової пісні обов’язково потрапить у військові частини, передовсім – на сході країні, також – на передову.

Компакт-диск об’єднав 15 композицій, написаних воїнами АТО під враженнями пережитого на війні. Усі ці пісні в рамках соціально-мистецького проекту #ПісніВійни були записані на професійній студії у дуетах бійців-авторів та відомих українських артистів.

Варто нагадати, що соціально-мистецький проект #ПісніВійни – волонтерська ініціатива, яка тривала півтора року – від виникнення ідеї і до виходу альбому. CD вийшов під лейблом компанія «Наш формат». Наклад – 5000 примірників.

Участь у проекті взяли бійці Олександр Рожко, Зиновій Медюх, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Максим Перев’язко, Андрій Шевчук, Петро Комендат, Сергій Тітаренко, Станіслав Паплінський, Ірина Красота, Ігор Шолтис, Олекса Бик, Роман Семисал та Дар’я Зубенко. А дуети з ними склали чоловічий акапельний секстет «Піккардійська терція», співаки і композитори Павло Табаков та Арсен Мірзоян, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, Фома із групи «Мандри», співачки Ірина Доля, Оксана Муха, Аничка Чеберенчик та Анастасія Приходько, а ще – фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо, Віктор Винник із групи «Мері», співак Тарас Гаврик, сестри Тельнюк, лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, лідер гурту Ot Vinta Юрій Журавель та бард-волонтер Христина Панасюк.

Перші 1000 примірників диску #ПісніВійни учасники проекту – доброволець і бард Олекса Бик та лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк – вже передали представникам Генерального штабу ЗСУ.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надала Галина ГУЗЬО.