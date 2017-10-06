У Росії автобус зіткнувся з пасажирським поїздом, загинули 17 людей

У Росії в Петушинському районі Володимирської області сталося зіткнення пасажирського поїзда та автобуса.

Представник Московського Міжрегіонального управління на транспорті Слідчого комітету РФ Олена Марковська розповіла, що жертвами аварії стали, щонайменше, 17 осіб, повідомляє Інтерфакс.

"В результаті події загинули щонайменше 17 осіб. За даним фактом розпочато дослідчу перевірку", - зазначила вона.

В оперативному штабі з ліквідації НС заявили, що, за попередніми даними, причиною інциденту розглядається несправність автобуса.