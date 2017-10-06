У Вінниці з’явиться новий музей – про місто як тимчасову столицю УНР

14 жовтня, у День захисника України, для вінничан і гостей міста проведуть фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – столиця УНР». Головною подією стане відкриття пам’ятнику Симону Петлюрі, який встановлять біля будівлі Вінницького обласного радіо, де свого часу діяла головна канцелярія отамана армії УНР Симона Петлюри. Презентуючи події, які підготував для вінничан Центр історії Вінниці, його директор Олександр Федоришен повідомив, що на честь 100-річчя статусу Вінниці як тимчасової столиці, місто отримало нову військову реліквію – копію прапора ІІІ Залізної Дивізії. Це буде перший експонат музею, присвяченого перебуванню Директорії у Вінниці, який планують облаштувати у тому ж таки приміщенні Вінницького обласного радіо.

«З рук міського голови Вінниці Сергія Моргунова ми отримали унікальний подарунок – копію прапора ІІІ Залізної Дивізії, яка отримала таке високе звання за бої проти більшовицьких військ саме на Вінниччині, під Вапняркою, – розповідає Олександр Федоришен. – Цей бойовий прапор – мілітарна реліквія, яка підкреслю неперервність бойових традиції між військом Української Народної Республіки і сучасних Збройних сил України. Він стане першим експонатом філії майбутнього музею міста Вінниці як тимчасової столиці УНР. Експозиція буде розташована у історичній будівлі, яка належала вінницькому міщанину Львовичу, а у 1920-х роках стала головною канцелярією отамана Симона Петлюра, нині це приміщення належить обласну радіо. Це буде музейна кімната на честь Симона Петлюри чи визвольних змаганням 20-х років минулого століття. Експозиція розповідати про життя вінничан у переломний період у історії України – 1917-21 роки».

Олександр Федоришен додав, що оригінал прапору Другої Залізної Дивізії зберігається у Національному військово-історичному музеї. Першу копію військової реліквії Президентом України вручив українським військовослужбовцям під час цьогорічного параду на честь Дня Незалежності України. Друга – зберігатиметься у Вінниці, як нагадування вінничанам про славну історію рідного міста.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором