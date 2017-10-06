У зоні АТО 24 рази зафіксували порушення перемир’я з боку сепаратистів, - штаб

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО бойовики й надалі продовжували збройні провокації проти української армії. Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога була зафіксована на Донецькому напрямку, повідомляють у Міноборони.

Так, ввечері і вночі російсько-окупаційні угруповання двічі з великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли наші позиції поблизу Майорська, Авдіївки, Опитного. З цієї ж зброї окупанти відкривали вогонь на підступах до шахти Бутівка. А поблизу Зайцевого застосовували озброєння БМП.

На Луганському напрямку проросійські найманці двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по захисниках Лобачевого. А з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського.

На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля Широкиного, Павлополя та Водяного. А неподалік Березового окрім гранатометів і великокаліберних кулеметів противник застосовував озброєння БМП.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир’я. Під час 17 обстрілів українські військові жорстко відповідали ворогу із зброї, незабороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає.