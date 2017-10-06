Україна і Польща протидіятимуть транскордонній корупції

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Центральне антикорупційне бюро Польщі (СВА) разом будуть вживати заходів для запобігання випадків транскордонної корупції та ефективної боротьби з нею.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що керівники правоохоронних відомств підписали відповідну угоду. Ключові положення документа представили директор Львівського територіального управління НАБУ Тарас Лопушанський і голова Кабінету директора Центрального антикорупційного бюро Польщі Івона Чернець під час брифінгу, який відбувся у Львові 6 жовтня 2017.

"Укладена угода є логічним продовженням нашого майже півторарічного співробітництва, що здійснюється в рамках меморандуму про співробітництво, а також додатковим інструментом, який підвищить координацію двох відомств у боротьбі з корупцією", - зазначив Лопушанський.

За його словами, серед іншого угодою передбачено обмін інформацією про реалізацію проекту з реконструкції автодоріг, що фінансується за рахунок Європейського Союзу.

Згідно з цим проектом, повинні бути відремонтовано 144 км автодоріг на ділянках, прилеглих до українсько-польському кордоні.

"НАБУ в особі Львівського територіального управління в межах своєї компетенції буде відстежувати та надавати польським колегам інформацію, яка буде стосуватися даного проекту", - повідомив Лопушанський.

За його словами, інтерес до підтримки імплементації угоди з боку НАБУ вже висловила програма "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні" (EUACI).