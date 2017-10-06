Україна залишатиметься надійним партнером в операціях ООН, - Єльченко

Незважаючи на масштабну агресію з боку Росії і вимушене збройне протистояння окупанту Україна залишатиметься надійним партнером ООН у операціях з підтримання миру. З такою заявою виступив під час засідання РБ ООН постійний представник України Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Україна зробить все можливе, щоб залишатися надійним партнером миротворчих операцій ООН навіть тоді, коли моя країна сама потребує допомоги ООН у підтримці миру на тлі продовження зовнішньої агресії", - зазначив глава Постійного представництва України.

Разом з тим, він привернув увагу до можливості істотного підвищення ефективності виконання мандато операцій ООН з підтримання миру. Насамперед, за його словами, РБ ООН повинен "вивести на новий рівень діалог з країнами-контрибуторами військових і поліцейських контингентів, а також продовжувати проведення комплексних консультацій при створенні і відновленні мандатів".

Крім того, підкреслив український представник, місії повинні отримувати чіткі, узгоджені, досяжні, послідовні і одночасно міцні мандати", згідно з основними положеннями миротворчої діяльності ООН.

За його словами, також потрібно уважно оцінювати практичний прогрес кожної окремої місії, ретельно розглядати і при необхідності вносити зміни в діючі мандати, зосередивши увагу на підтримці політичного врегулювання конфлікту".

Щодо прогалин у можливостях миротворців, представник України звернув увагу на необхідність забезпечення місій належним фінансуванням, надання їм достатньої підтримки авіації (як бойової, так і транспортної), а також використання передових розвідувальних технологій.