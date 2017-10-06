Українці можуть докупити стаж у необмеженій кількості, - Мінсоцполітики

Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає Радіо Свобода.

За словами чиновника, до прийняття законопроекту про пенсійну реформу в ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше ніж два роки стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.

"На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 грн на місяць - це 22% відсотка від мінімальної зарплати в 3200 грн, але для докупки стажу ця сума множиться на два", - пояснив Шамбір.

Також чиновник додав, що вартість покупки одного року страхового стажу становитиме близько 17 тис. грн.

Шамбір зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію в 60 років складе 25 років. Після 2018 року вимогу мінімального страхового стажу щорічно буде збільшуватися на 1 рік. Через 10 років остаточним вимогою для призначення пенсії будуть 35 років страхового стажу.

"Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то людина може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли людина допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якій-то кількості, то його можна докупити - заплатити за ті періоди, коли не було внесків ", - повідомив заступник міністра соціальної політики.

Нагадаємо, що Парубій підписав закон про пенсійну реформу.