Ужгородські мами із дітками у слінгах влаштували парад

Участь у параді взяли близько двох десятків матусь.

Захід, присвячений Міжнародному тижню слінгоносіння, відбувається в Ужгороді вже 5 рік поспіль. Учасники заходу мають на меті показати, що носіння дитини на відстані поцілунку – це зручно і корисно для обох.

«Це дуже корисний девайс для батьків. Можу порівняти з таким винаходом, як підгузник. Підгузник дійсно спрощує життя молодим батькам, ось так і слінг, це чарівна паличка як для мами, так і для тата. Слінг дає можливість безперешкодно ходити по місту, по магазинах, заходити в різні інстанції, а це дуже важливо, адже наше місто майже не пристосоване до дитячих візочків. Це можливість займатися домашніми справами, улюбленими заняттями, подорожувати, не випускаючи дитини зі своїх обіймів. При цьому вага дитини розподіляється рівномірно по тілу», – розповіла «Дню» організаторка заходу, слінгоконсультант Вікторія Шевченко.

Упродовж тижня в Ужгороді відбуваються і різноманітні лекції та консультації, які стосуються тем підготовки до народження дитини, виховання малюка, грудного вигодовування.

Вікторія Жуйко, Ужгород, фото авторки