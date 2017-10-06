В уряді Іспанії вибачились за насильство поліції в день референдуму

Представник іспанського уряду в Каталонії Енрік Мільйо вибачився за надмірну жорстокість поліції в день референдуму про незалежність, повідомляє Reuters.

"Коли я бачу ці кадри і чим більше дізнаюся про те, що когось били і штовхали, а одна людина досі в лікарні, я не можу нічого зробити, крім визнати, як мені прикро, і вибачитися від імені поліції", - сказав Мільйо.

Зазначмо, що іспанська поліція використовувала кийки та гумові кулі, щоб зупинити людей, які голосували на недільному референдумі, проведення якого було заборонене урядом Іспанії.

Сцени насильства в день референдуму облетіли весь світ і отримали загальне засудження. В ході сутичок з поліцією поранення отримали майже 900 людей, в МВС Іспанії також заявили про понад 400 поранених поліцейських.

Раніше уряд Іспанії неодноразово висловлював підтримку дій поліції, заявляючи, що вони виконували рішення суду.