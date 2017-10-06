В Ужгороді обговорювали безпекові виміри освітньої політики України

У п’ятницю, 6 жовтня, завідувач відділом гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Тетяна Черненко презентувала в Ужгородському національному університеті аналітичну доповідь НІСД «Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід і українські реалії».

Відкрила захід проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Мирослава Лендьел наголосивши, що УжНУ є відкритим простором для проголошення та сприйняття безпекових рішень, покликаних адекватно реагувати та знаходити відповіді на сучасні виклики, а радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень Світлана Мітряєва акцентувала увагу присутніх на конкретних безпекових викликах, з якими стикається Україна, наголосивши, що сьогодні на нашій території за допомогою «м’якої сили» реалізуються чужі стратегії.

Презентуючи аналітичну доповідь Тетяна Черненко констатувала, що в Україні, нарешті, став очевидним той факт, що не змінивши світогляд людини, не варто розраховувати на досягнення вагомих стандартів демократії, притаманних розвинутим країнам, що, у свою чергу, робить неможливим успішні суспільні і соціальні перетворення. Тому пріоритетом держави, поряд зі створенням потужних Збройних сил, має стати системна розбудова сектору гуманітарної безпеки. «Сьогодні підручник з історії є не менш потужною зброєю, ніж автомат Калашникова, або ж ті «гради», якими обстрілює ворог наші позиції на Донбасі. Нашою відповіддю має стати не лише модернізація української армії, а й нові шкільні та університетські підручники, котрі мають стати дієвим засобом для утвердження ідентичності молодих українців. Саме гуманітарні пріоритети мають стати одним з найважливіших стратегічних напрямів державної політики» - сказала Т.Черненко.

У доповіді детально і всебічно розглядаються питання розвитку та реформування системи освіти в контексті зміцнення національної безпеки, впровадження нових форм освітньої діяльності, проблеми і перспективи інтеграції освіти і науки та стан освіти на тимчасово окупованих територіях і шляхи подолання впливу російської агресії на вітчизняну освіту.

У ході презентації відбувся жвавий обмін думками у якому взяли участь науковці УжНУ та експерти.

Василь Ільницький, для «Дня», Ужгород