В Японії стався землетрус магнітудою 6,3

У східній частині Японії в п'ятницю, 6 жовтня, стався землетрус магнітудою 6,3. Про це йдеться вповідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Відзначається, що підземні поштовхи було зафіксовано о 16:59 за місцевим часом за 255 км від міста Ісіномакі.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км. Про можливих потерпілих і руйнування в результаті підземних поштовхів не повідомляється.