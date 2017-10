В Японії стався землетрус магнітудою 6,3

У східній частині Японії в п'ятницю, 6 жовтня, стався землетрус магнітудою 6,3. Про це йдеться вповідомленні Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Відзначається, що підземні поштовхи було зафіксовано о 16:59 за місцевим часом за 255 км від міста Ісіномакі.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км. Про можливих потерпілих і руйнування в результаті підземних поштовхів не повідомляється.

Felt #earthquake M6.4 strikes 255 km SE of Ishinomaki (Japan) 18 min ago. Please report to: https://t.co/mMhQENpsHN pic.twitter.com/H87L1xK6M5