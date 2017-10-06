В ЄК застерегли від громадянської війни в Каталонії

6 жовтня, 2017 - 22:07
Єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер попередив про можливість громадянської війни в Каталонії.
Про це повідомляє The Telegraph.
"Ситуація дуже і дуже загрозлива. В самому серці Європи назріває громадянська війна" - заявив Еттінгер.
За його словами, сподіватися в цій ситуації можна тільки на швидкі переговори Мадрида і Барселони.
Еттінгер додав, що Євросоюз може посприяти діалогу, але тільки в тому випадку, якщо в Брюссель звернуться з відповідним проханням.
Нагадаємо, що на референдумі в Каталонії "за" незалежність проголосували 90,18%.