Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливі умови на Донбасі

Народні депутати ухвалили в цілому доопрацьований президентський законопроект N 7164 "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, пише Укрінформ.

Документом вносяться зміни до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", де пропонується викласти статтю 1 цього закону в такій редакції: "Згідно з цим Законом тимчасово, на строк, що закінчується через один рік з дня набрання чинності Законом України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України".

Водночас після доопрацювання встановлюється, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності після виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

“Встановити, що відповідно до статті 10 Закону України "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 названого Закону, зокрема у частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України”, - йдеться у документі.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, Закон України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений Верховною Радою 16 вересня 2014 року, Президент підписав його 16 жовтня 2014 року, а набув чинності закон 18 жовтня 2014 року. Між тим, діяла лише стаття 1 цього закону, де йшлося про запровадження на три роки особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Інші статті цього закону, згідно з прикінцевими положеннями, діють "з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України".

Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки та оборони зранку у четвер ухвалив рішення направити на доопрацювання президентський законопроект N 7164 щодо продовження особливого порядку самоврядування на Донбасі. Президент прислухався до Комітету і зареєстрував у Раді доопрацьований законопроект. Після обіду у четвер комітет знову провів засідання та рекомендував Раді ухвалити доопрацьований проект закону N 7164 в цілому.