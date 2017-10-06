Від початку року біля військових частин ЗСУ зафіксували 72 безпілотники, - Генштаб

Від початку року біля військових частин ЗСУ було зафіксовано 72 безпілотних літальних апарата. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Всього ж протягом 2017 року військовослужбовцями Збройних Сил України зафіксовано 72 випадки застосування БПЛА в районах розташування військових частин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим було затримано 26 осіб, що керували безпілотними літальними апаратами. У окремих випадках для збиття даних апаратів застосовувалася зброя.

В останнє такий випадок був зафіксований 3 жовтня, коли над над технічною територією військової частини, що дислокується у місті Сміла, Черкаської області, було помічено проліт безпілотного літального апарату.

БПЛА, що рухався на висоті близько 150-200 метрів, спостерігався протягом 10 секунд. Чатовий, що помітив літальний апарат, вогонь на ураження не відкривав, тому що БПЛА перебував у секторі, в якому заборонено стрільбу.

Під час огляду території військової частини по маршруту руху безпілотного літального апарату було виявлено електронний маячок з автономним джерелом живлення.

Того ж дня біля військової частини, що дислокується у населеному пункті Чорнобаївка, Херсонської області, військовослужбовцями було затримано 3 цивільні особи, які керували польотом безпілотника.