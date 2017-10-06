Вінничани влаштували масштабний Smile-парад (фото)

Понад півтисячі вінничан, переважно студентська та учнівська молодь, взяли участь масштабному Smile-параді, який провели сьогодні, 6 жовтня, у Вінниці з нагоди Дня посмішки. Костюмована карнавальна хода пройшла від площі Гагаріна до майдану Незалежності. Учасники параду тримали у руках Smile-таблички, закликаючи вінничан робити добрі і гарні справи.

«Smile-парад відбувається у рамках фестивалю «Smile Fest», який ми проводимо вже другий рік поспіль, підкреслюючи, що Вінниця – це місто доброзичливих і усміхнених людей, – каже співорганізатор дійства Дмитро Мира. – Цього року окрім карнавальної ходи, ми вирішили додати до фестивалю цікаві тематичні локації для дітей. Вони малювали малюнки для бійців АТО, вчилися сортувати сміття, дізнавалися про ро екологічні проекти, які діють в місті. А ще отримали можливість виготовити «позитивне печиво», одне – для себе, інше – для бійців АТО, які воюють зараз на передовій».

Умовно події в рамках цьогорічного фестивалю можна поділити на три етапи – Smile-парад, Smile-сіті, яке розгорнулося на майдані Незалежності з різними цікавими локаціями та поетично-гумористичний вечір. Розпочався він о 17.00 у одній з книгарень міста, де «Віршами для неслухняників» вінничан «частував» письменник Сергій Пантюк. Кульмінацією та, власне, завершальною частиною фестивалю став вечір української іронічної поезії під назвою «Наближення до шедеврів» за участі відомих іроністів Олександра Ірванця та Юрка Позаяка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора