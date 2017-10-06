ЄС ще 5 років збільшуватиме квоти для українських агротоварів

Євросоюз збільшуватиме квоти на низку українських агропромислових товарів упродовж 5 років.

Про це повідомила заступник міністра агрополітики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

"Ці позиції збільшуватимуться одноразово впродовж 5 років у середньому на 10% на рік. Наприклад, в 2016 році розмір квоти на українське м'ясо птиці складав 16 тис. тонн, а в 2017 році він зріс до 16,8 тис. тонн. У 2018 році розмір тарифної квоти буде вже на рівні 17,6 тис. тонн", - розповіла Трофімцева.

Наразі додаткові квоти вже діють на 5 позицій українських агротоварів - мед, виноградний сік, ячмінна крупа та борошно, обробленні томати, овес. З 1 січня 2018 року почнуть діяти додаткові преференції на пшеницю, кукурудзу та ячмінь.

Загалом у 2017 році відповідно до параметрів зони вільної торгівлі між Україною та ЄС було збільшено тарифні квоти для 18 українських аграрних товарів.

Станом на 6 жовтня вже 288 українських підприємств отримали доступ до європейського ринку, 108 із них експортують харчову продукцію для споживання людиною.

Раніше повідомлялось, що в Україні працюють над створенням антирейдерських законів.