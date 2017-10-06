За день бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донеччині з початку доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по українським позиціям, один військовослужбовець ЗСУ був госпіталізований з пораненням.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку бойовики використовували крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю в районі шахти "Бутівка". О 13:00 вони відкрили вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по опорним пунктам біля Верхньоторецького.

"У відповідь українські військові застосували зброю на ураження. У результаті цього протистояння отримав поранення один наш військовослужбовець. Постраждалий оперативно був госпіталізований. Зараз його стан оцінюється як задовільний", - йдеться у повідомленні.

На маріупольському напрямку окупаційні війська випустили 6 мін калібру 82-мм поблизу Широкиного, а з гранатометів обстріляв зміцнення ЗСУ недалеко від Водяного.

На луганському напрямку бойовики кілька разів використовували стрілецьку зброю в районі Кримського.