За минулий тиждень спостерігачі ОБСЄ зафіксували 2057 порушень режиму тиші на Донбасі

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 2057 порушень режиму припинення вогню протягом минулого тижня. Це на 5% менше порівняно з позаминулим тижнем, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив під час брифінгу у Києві перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг. "Минулого тижня наші спостерігачі зафіксували 2057 порушень режиму припинення вогню, що на 5% менше, ніж позаминулого тижня", - сказав він.

За словами Хуга, більшість порушень режиму припинення вогню фіксувалися у "звичних гарячих точках" - у трикутнику Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт”, у районах на схід, північний схід від Маріуполя та на Світлодарському напрямку.

Разом із тим, було зафіксовано досить багато порушень у районі на відстані приблизно 40 км на північний захід від Луганська, зокрема, між підконтрольним урядом Кримським та підконтрольними "ЛНР" Сокільниками — "там лише за один день, 28 вересня, зафіксовано приблизно 90% від загальної кількості вибухів”. За словами Хуга, ці події "свідчать про високий рівень нестабільності ситуації".

Перший заступник голови СММ також вказав на те, що у місцях, де фіксуються порушення режиму припинення вогню, знаходиться невідведене озброєння. "Власне ми зафіксували 76 одиниць озброєння, які мали бути відведені згідно з Мінськими домовленостями", - зазначив він.