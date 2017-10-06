Закон про деокупацію сприятиме введенню миротворців, - Порошенко

Закон про повернення українського суверенітету на Донбас ще більше зміцнює правову базу для застосування ЗСУ та розширює їхні спроможності в регіоні. Крім того, цей закон посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї та позицію у боротьбі за звільнення заручників і у питанні щодо можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це наголосив у своєму зверненні Президент України Петро Порошенко.

“Закон про деокупацію, Закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить правове поле у відповідність з реальним станом справ. Території законодавчо проголошуються тимчасово окупованими російськими окупаційними військами. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Це ще більше зміцнює правову базу для застосування Збройних Сил, розширює їхні спроможності в регіоні”, - заявив Президент.

Він додав, що це також “посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї”.

“Закон хоча і регламентує детально військовий аспект нашої боротьби, ключовим проголошує мирний, політико-дипломатичний шлях. Він дає чіткий сигнал всім нашим співвітчизникам на окупованих Росією територіях: Україна повернеться до вас, а ви – до України. Бо ми – єдина, соборна і неподільна країна”, - сказав Порошенко.

Глава держави наголосив, що цей закон “посилить нашу позицію у боротьбі за звільнення заручників і у питанні щодо можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі”. “Росія як країна-агресор не матиме жодного права на участь в цій місії, яка має бути дислокована на всій окупованій території – включно з тимчасово непідконтрольною нам ділянкою українсько-російського кордону”, - сказав він.