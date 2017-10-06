ЗМІ заявляють про зникнення речових доказів у справі Романчука

В ході судового розгляду з матеріалів справи екс-заступника голови ОДА Миколаївської області Миколи Романчука раптово зникли речові докази. Гроші в сумі 80 тисяч доларів, які Романчук нібито отримав в якості хабара, були арештовані постановою судді в червні 2016 року, проте 5 вересня 2017 року в ході засідання суду в Миколаєві з'ясувалося, що купюри були замінені на фальшиві. У розкраданні підозрюється військові прокурори, повідомляє "24 канал".

Слідчі прокуратури переконують, что підробкою гроші були вже під час вилучення. Натомість адвокати стверджують, что в матеріалах справи про підроблені гроші нічого не йдеться, тим більше за версією прокурорів, у підозрюваного вилучили американські долари, еквівалент яких на той момент складав більше двох мільйонів гривень.

Про це ж пише журналіст Денис Казанський: «Новина про те, що заступник голови Миколаївської ОДА Микола Романчук попався на великому хабарі, з'явилася в ЗМІ ще 6 червня 2016 року. Її в ефірі одного з українських телеканалів озвучив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Хабар у розмірі 80 тисяч доларів тоді нібито отримав помічник Романчука.

7 червня 2016 року Приморський районний суд Одеси ухвалив накласти арешт на сумку з грошима, вилучену в його машині під час обшуку. У постанові суду чітко вказується, що вилучені були не фальшиві купюри, а реальні грошові кошти в розмірі 80 тис. доларів США, що за курсом того часу становила 2 004 096,56 грн. Однак під час судового засідання 5 вересня 2017 року в Центральному міському суді Миколаєва з'ясувалося, що справжні гроші зі справи зникли. А замість них виявилися фальшиві купюри.

Хто і коли зробив підміну - так і залишилося загадкою. Однак відповідальними за зберігання речових доказів по закону є співробітники військової прокуратури. Адвокати підсудних вважають, що речові докази були ними викрадені, оскільки співробітники військової прокуратури не заявляли про зникнення грошей.

«Співробітники військової прокуратури Південного регіону, які причетні до нагляду над слідством у справі Романчука, причетні до розкрадання грошових коштів в розмірі 80 тисяч доларів США, які в будь-якому випадку підлягали конфіскації на користь держави», - заявляє адвокат Ілля Бондар у коментарі "24 каналу". Якщо факт зникнення речових доказів буде доведений - це стане підставою для закриття справи, вважає він.