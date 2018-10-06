Болгарська православна церква відмовилася обговорювати з РПЦ українську автокефалію

6 жовтня, 2018 - 09:12
Болгарська православна церква відхилила заклик російського патріарха Кирила до проведення переговорів щодо виходу Української православної церкви з-під впливу Москви.
Про це повідомляє Reuters.
У матеріалі вказано, що Патріарх Московський Кирило звернувся до всіх представників правосавного світу із закликом до переговорів щодо ситуації з церковним життям в Україні.
"Проте Священний Синод Болгарської Церкви, його вищий орган виконавчої влади, заявив, що лист Кирила буде переданий на розгляд спеціальної комісії", — зазначено у повідомленні.
Як інформує агентство, це фактично є відмовою від російської пропозиції.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну.