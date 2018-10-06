Болгарська православна церква відмовилася обговорювати з РПЦ українську автокефалію

Болгарська православна церква відхилила заклик російського патріарха Кирила до проведення переговорів щодо виходу Української православної церкви з-під впливу Москви.

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі вказано, що Патріарх Московський Кирило звернувся до всіх представників правосавного світу із закликом до переговорів щодо ситуації з церковним життям в Україні.

"Проте Священний Синод Болгарської Церкви, його вищий орган виконавчої влади, заявив, що лист Кирила буде переданий на розгляд спеціальної комісії", — зазначено у повідомленні.

Як інформує агентство, це фактично є відмовою від російської пропозиції.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну.