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Сергій Шелухін, український вчений, історик, письменник, громадський і політичний діяч

Дії Росії є проблемою для Європи, - Туск

6 жовтня, 2018 - 18:56
Фото Reuters

Проблемою для Європи є дії Росії, яка намагається послабити європейську інтеграцію країн на континенті. На цьому під час конференції "Роль католицької церкви у процесі євроінтеграції" у Кракові заявив президент Європейської ради Дональд Туск.

“Проблемою є той, хто підпливає ближче і підмиває те, що можна підмити в Європі. Звичайно, що це — Росія”, - сказав Туск.

Президент Євроради наголосив, що у нього немає антиросійської одержимості. Однак, він не має жодних сумнівів з приводу того, що Росія має “дуже конкретні інтереси, пов'язані з Євросоюзом, і значною мірою ці інтереси є негативними”.

“Якщо хтось одним з головних політичних пріоритетів визнає послаблення європейської інтеграції і дезінтеграцію Європи, то це, без сумніву, Росія”, - констатував Туск.

Джерело: Укрінформ

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