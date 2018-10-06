Дії Росії є проблемою для Європи, - Туск

Проблемою для Європи є дії Росії, яка намагається послабити європейську інтеграцію країн на континенті. На цьому під час конференції "Роль католицької церкви у процесі євроінтеграції" у Кракові заявив президент Європейської ради Дональд Туск.

“Проблемою є той, хто підпливає ближче і підмиває те, що можна підмити в Європі. Звичайно, що це — Росія”, - сказав Туск.

Президент Євроради наголосив, що у нього немає антиросійської одержимості. Однак, він не має жодних сумнівів з приводу того, що Росія має “дуже конкретні інтереси, пов'язані з Євросоюзом, і значною мірою ці інтереси є негативними”.

“Якщо хтось одним з головних політичних пріоритетів визнає послаблення європейської інтеграції і дезінтеграцію Європи, то це, без сумніву, Росія”, - констатував Туск.