До кінця цього року з лав ЗСУ плануються звільнитися 30 тисяч військових

До кінця 2018 року з лав ЗСУ звільняться 30 тисяч військових. Таку цифру керівник правління "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут озвучив на телеканалі Еспресо.TV.

"Весною цього року озвучували інформацію, що до кінця року Збройні Сили планують залишити близько 30 тис. військовослужбовців. А чисельність особового складу ЗСУ за штатом має складати близько 250 тис. Тобто це (30 тис., - ред.) досить багато. Враховуючи ж, що у нас фактично в армії не 250 тис., а значно менше - 60-70% (від цієї кількості, - ред.), то 30 тис. це досить значна цифра. При цьому кількості нових контрактників, які приходить, їх не вистачає не тільки щоб перекривати відтік кадрів, але й щоб збільшувати укомплектованість частин", - пояснив він.

Експерт зауважив, що пік відтоку припадає саме на 2018 рік, оскільки раніше чимало військових не могли піти зі служби.

"Була законодавча колізія - коли люди підписали строковий контракт на 3-5 років і контракт до кінця особливого періоду й із завершенням своїх трьох років вони не могли спокійно звільнитися, оскільки у законі була "дірка" і вони продовжували служити. Хтось ще 2 роки, хтось реально 3 роки... Це було сильним деморалізуючим фактором", - зазначив Чмут.

При цьому, за останніми даними, протягом першого півріччя цього (2018 - ред.) року, до червня місяця включно із ЗСУ уклало контракт 17 тис. вояків, додав Чмут.

Якщо співставити цю цифру з вже згаданими 30 тис. тих, хто піде цьогоріч зі служби, то виходить співвідношення 1:2.

"На два контрактника, які звільняються приходить один-півтора", - зазначив Чмут.