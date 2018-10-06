Ексзит-пол у Латвії: до парламенту проходять 7 партій

6 жовтня 2018 року громадяни Латвії обирають новий Сейм. Портал Delfi.lv спільно з Латвійською університетом провів власне опитування тих, хто проголосував на виході з виборчих дільниць (так званий екзит-пол). Методологія опитування розроблена спільно з проректором ЛУ, політологом Янісом Ікстенсом, повідомляється на головній сторінці ресурсу.

За Нову консервативну партію проголосувало 14,5% виборців, за партію "Для розвитку/За!" - 14%. Національне об'єднання за результатами екзит-пол займає третю сходинку в рейтингу популярності (13% голосів), проросійська "Злагода" - четверту з 12,5%. КPV LV отримала 12,3% голосів, Союз "зелених" і селян - 9,1%, "Нова Єдність" - 8,3%.

Таким чином, у Сейм проходять сім перерахованих вище партій, решта дев'ять набрали менше 5% голосів.

Сьогодні до 16.00 на виборах Сейму проголосували 604,6 тис. осіб, що становить 39,06% громадян з правом голосу, свідчать дані Центральної виборчої комісії. У цих даних враховані також ті, хто проголосував достроково протягом трьох днів до виборів, тобто 2,18% виборців.

Явка виборців на нинішніх виборах до 16.00 з урахуванням дострокового голосування є нижчою, ніж на попередніх парламентських виборах 2014 року, коли до цього часу проголосували 42,29% виборців.