Грузинська церква сподівається на позитивне рішення щодо автокефалії України, - Парубій

Грузинська православна церква сподівається на позитивне рішення про автокефалію для України.

Про це за підсумками зустрічі з грузинським патріархом Ілією II заявив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає сайт парламенту.

Повідомляється, що напередодні Парубій провів переговори з патріархом Ілією II, в ході яких закликав його підтримати ініціативу Вселенського патріарха Варфоломія про надання єдиній Українській православній церкві томосу про автокефалію.

"Він розповів про довгий шлях автокефалії Грузинської церкви, яка ще 1500 років тому отримала право на автокефалію. Він висловив надію, що в Україні всі труднощі минуть, і питання миру і єдності в Україні буде вирішене позитивно", - зазначив Парубій.

У той же час сам патріарх Ілія II відзначив, що Грузинська церква "гаряче молиться за мир та єдність в братській Україні".

Нагадаємо, болгарська православна церква відмовилася обговорювати з РПЦ українську автокефалію.