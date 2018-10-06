Картина Бенксі самознищилася після того, як її продали за $1,1 млн

Картина найзнаменитішого вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" самознищилася після того, як була продана на аукціоні Sotheby's в Лондоні більше ніж за 1 млн фунтів.

Про це повідомляє BBC.

"Дівчинка з повітряною кулею", одна з найбільш відомих робіт Бенксі.

Виставлена ​​на торги в Sotheby's версія була створена в 2006 році за допомогою аерографії - зображення наноситься на полотно за допомогою фарборозпилювача по готовому трафарету.

На картині зображена дівчинка, що тягнеться за повітряною кулькою в формі серця.

Аукціонний будинок отримав цю картину в 2006 році, і судячи з усього, весь цей час в рамці був захований шреддер. Відразу після "самознищення" директор Sotheby's Алекс Бранчік сказав: "Нас тільки що отбенксілі".

Він також заявив, що не знав про прихований механізм і що швидше за все його активували із залу, в якому проходив аукціон, причому зробити це міг сам Бенкс.