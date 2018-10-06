Кількість загиблих через землетрус в Індонезії зросла до 1649

Кількість загиблих в Індонезії через землетрус та цунамі, що стались тиждень тому, зросла до 1649.

Про це повідомляє у суботу, 6 жовтня, агентство з надзвичайних ситуацій країни. Ще щонайменше 683 людини вважаються зниклими безвісти, передає DW.

Рятувальники продовжують пошуки, але залишається мало надії, що їм вдасться знайти живих людей під завалами через вісім днів після катастрофи. Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що усі жертви мають бути знайдені.

Ситуація із постачанням продуктів та предметів першої необхідності на острові Сулавесі, що найбільше постраждав від стихійного лиха, залишається дуже напруженою. У багатьох людей немає доступу до питної води. На магазини та вантажівки нападають мародери. Інші країни продовжують надсилати до Індонезії гуманітарну допомогу.

Тисячі людей залишають місто Палу, яке дуже сильно постраждало, та йдуть до інших частин країни. Лікарні в місті переповнені, а медикаментів та персоналу не вистачає. Тим часом, влада попередила про збільшення ризику захворювань.