Клімкін допускає введення біометричних віз для росіян

Україна допускає можливість введення біометричних віз для громадян Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі UA:Харків.

За його словами, система біометричного контролю на прикордонних пунктах пропуску з РФ є ефективною.

"Ми створюємо банк даних, ми прекрасно розуміємо, що можуть бути маніпуляції, як бачите, відома історія з отруєнням Скрипалів - зміна ідентичності і т.д. Якщо є біометричні дані, ми прекрасно знаємо, про яких людей йдеться, і просто зміна документів вже не допоможе. Цей банк буде допрацьований, ми надалі будемо дивитися на його ефективність. Але я вважаю, що цього замало. Нам потрібно подальші заходи - у тому числі, щонайменше, попереднє інформування російських громадян, що вони їдуть до України. Це є рішення РНБО", - сказав міністр.

Він додав, що контроль за пересуванням росіян Україною сьогодні здійснюється, але частково.

"Але відслідковувати всіх, звичайно, достатньо складно. Але в перспективі, як це спрацює, потрібно аналізувати. Звичайні візи з Росією нам не допоможуть. Тоді, якщо це буде недостатньо ефективно, потрібно буде думати над впровадженням біометричних віз", - заявив Клімкін.