МЗС не збирається закривати консульства РФ в Україні

Міністерство закордонних справ України не закриватиме консульства Росії в українських містах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі UA:Харків.

"Якщо ми приберемо тут російські консульства, то звичайно, що Росія закриє українські консульства там", - сказав міністр.

У підсумку вітчизняні дипломати не зможуть надавати допомогу українцям в РФ, додав він.

При цьому Клімкін наголосив, що Україна, по суті, не має дипломатичних відносин з Росією.

"У нас немає послів, у нас дипломати не займаються якоюсь політичною чи іншою діяльністю. Наші дипломати – вони просто допомагають українцям, в тому числі – політичним в'язням. Звичайно, для МЗС суто з утилітарної точки зору було б простіше не мати наших дипломатів, оскільки ми турбуємося за них, кожен день. Я вважаю, що на сьогодні не мати представництва і не мати взагалі когось, хто буде турбуватися, не правильно", - сказав міністр, додавши, що навіть під час війни в РФ постійно перебуває майже 3 млн українців.

Нагадаємо, сьогодні Клімкін також заявив, що Україні потрібен новий закон про громадянство, але у жодному разі не має бути легалізації подвійного громадянства з Росією.